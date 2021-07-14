15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

Pandemi nedeniyle otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yolcu bilet ücretlerinde, fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Bilet fiyatlarında tavan ücret tarifesinin belirlenmesinin ardından otobüs biletlerine talep artarken, bayram tatili için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı.

“BAYRAM YOĞUNLUĞU ŞU AN İÇİN HAREKETLİ GEÇİYOR”

Otobüs firması işletmecisi Murat Kılıç, “Öğlen saatlerinde yayınlanan genelge ile fiyatlar standarda döndü. Koltuk kapasitesi açıldı. Talep, oldukça yoğun. Ek seferler açılmaya başladı. Bayram yoğunluğu şu an için hareketli geçiyor. Kurban Bayramı için talep daha fazla olacak. Bu yoğunluk bir hafta daha devam edecektir. Uçak kullanan yolcular yavaş yavaş otobüs ulaşımına yönelmeye başladı” dedi. DHA

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