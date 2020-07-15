KUALA LUMPUR/ANKARA (AA) – Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen videolar izlendi, Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen konuşma yaptı.

Önen, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, hükümetin ve gazi Meclis'in güçlü iradesiyle milletin, darbecilere karşı topyekün sarsılmaz bir direniş ortaya koyduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Her siyasi görüşten vatandaşımız, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmak için sokaklara dökülmüş, kendisini vatanına kalkan eylemiştir. Bugün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçti.

Ülkemiz halen yurt içinde ve dışında habis bir ur gibi kök salmış bu terör örgütüyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelenin yükü hepimizin omuzlarındadır."

FETÖ’ye karşı bütün ülkelerin müteyakkız olması gerektiğini ve FETÖ hakkında farkındalık yaratmak için yurt dışında örgütü anlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Önen, şunları kaydetti:

"FETÖ’ye karşı farkındalığın artırılmasında bizlere özellikle sorumluluk düşmektedir. Çinli ve yabancı dostlarımıza, 15 Temmuz’u ve hain terör örgütünü anlatmayı sürdüreceğiz. Birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla ülkemize, istiklalimize, demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır."

– 15 Temmuz şehitleri Laos'ta anıldı

Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Laos'un başkenti Viyentiyan'daki Türk Büyükelçiliğinde yapılan programa, Laos Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Müslüman ülkelerden büyükelçiler, Laos Ulusal Üniversitesi yetkilileri ve Laos İslam Derneği yöneticileri katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan program, 15 Temmuz şehitleri için okunan Yasin-i Şerif ve duayla devam etti.

Daha sonra Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, katılımcılara 15 Temmuz'da yaşananları ve FETÖ'yü anlatan bir konuşma yaptı.

Anma programı, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgesel gösterimiyle sona erdi.

Programın ardından katılımcılar, 15 Temmuz gecesi, AA'nın karelerine yansıyan fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

– Tayland

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Tayland Parlamentosunda, Türkiye Dostluk Grubu'nu ziyaret ederek, milletvekillerini FETÖ ve Türkiye'nin dış politikasına dair bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma programı düzenledi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, basın mensupları ile Türk ve Tayland vatandaşlarının katıldığı anma programında, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Akgün, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına ilişkin katılımcılara hitap etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimine dair belgeseli izledi ve geceye ait fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü, Tayland basınında da geniş yer buldu.

Bangkok Post ve Matichon gazeteleri başta olmak üzere çok sayıda internet haber sitesi ve yerel gazete, Büyükelçi Akgün'ün 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ örgütüne dair kaleme aldığı makaleyi yayımladı.