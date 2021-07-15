CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı telefonu açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #receptayyiperdoğan #15temmuz #özgürözel #chp #tbmm #meclis #meclistv #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı telefon! Özgür Özel anlatıyor…