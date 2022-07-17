15 Temmuz gecesi TBMM’ye ilk gelenler CHP’li vekiller oldu

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Meclis Başkanlığı’nın ‘yok’ dediği görüntüleri paylaştı. O görüntülerde, Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse’nin TBMM’ye gelişi yer alıyor.

Zekeriya ALBAYRAK

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, darbe girişiminin hemen ardından 15 Temmuz gecesi Meclis’e giriş yapan milletvekillerinin görüntülerini istedi. Ancak AKP’li TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’ten, “TBMM’ye gelen ziyaretçilerin kayıtları tutulmakta olup, milletvekillerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır” denildi. Bayraktutan konuyla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Meclis’e kuş girse kaydedilir. 15 Temmuz gecesi de TBMM’ye ilk gelen milletvekilleri ben, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduk. Hiçbir AKP milletvekili yoktu. Hepsi tespitli. O kamera kayıtlarını darbe girişimi gecesinden hemen sonra almıştım. Özellikle tekrar istedim ama şimdi ‘yok’ diyorlar. O görüntülerde bir AKP’li ya da Yeliz (AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı) olsa verirlerdi, kahraman ilan ederlerdi. Biz 15 Temmuz gecesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün Meclis’ini savunmak için oraya gittik.”

Uğur Dündar ve Soner Yalçın’ın vekillere çağrısı

O dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’e ilk gidenlerdendi. Erdoğdu, Meclis’e gitmeden SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve Soner Yalçın‘ı aradı. Dündar, Erdoğdu’ya “Gidin, Meclisi koruyun” dedi. Soner Yalçın da “Nereden geliyorsa gelsin, CHP’nin görevi bu darbeye karşı koymaktır” cevabını verdi. Yolda vasiyet videosu çeken milletvekilleri saat 00.30’da Meclis’e girdi.

Darbe gecesi kim, neredeydi?

■ Marmaris’te olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.24’te ilk açıklamayı CNN Türk’e yaptı. 16 Temmuz sabahında Atatürk Havalimanı’ndaydı.

■ TBMM Genel Kurulu, gece saat 02.24’e kadar çalıştı. Başkan İsmail Kahraman, Meclis’e gelen vekilleri kapıda karşıladı.

■ Dönemin Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’daydı. Saat 23.00’te NTV yayınına bağlandı ve “Bu bir kalkışmadır” dedi. O gece karayoluyla Ankara’ya gitti.