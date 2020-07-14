15 Temmuz şehidinin ailesi evlatlarıyla gurur duyuyor

MARDİN (AA) – HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Velit Bekdaş’ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan acılı aile, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan, darbe teşebbüsünü evinde öğrenen, eşine "Şahadet şerbetini içmeye gidiyorum" diyerek göreve gittikten sonra 29 yaşında şehit olan oğullarıyla gurur duyuyor.

Ankara'da bir lisede, Bolu'da aile sağlık merkezinde, Mardin'de de 2 okul ve birçok kütüphanede adı yaşatılan Bekdaş'ın yakınları sık sık şehidin mezarına giderek dua ediyor.

Velit Bekdaş'ın babası Abdülkadir Bekdaş, AA muhabirine, çocuklarından birinin dini ve vatanı için şehit düştüğünü, bununla şeref duyduklarını söyledi.

Şehitliğin önemini anlatan Bekdaş, oğlunun böyle bir dereceye kavuşmasının ve kendisini de şehit babası yapmasının onurunu yaşadıklarını belirtti.

Evladının herkes tarafından çok sevildiğini, hiç tanımadıkları kişilerin bile gelip mezarını ziyaret ettiğini anlatan Bekdaş, oğlunun Rabb'i, dini, devleti ve vatanı uğruna şehit düştüğünü aktardı.

Oğlunun her zaman şehitlik mertebesine ulaşmayı arzu ettiğini anlatan Bekdaş, şöyle konuştu:

"Evladım şehit olmadan önce eşine, çevresine hep 'Nefsim, şehadeti çok istiyor. Benim en çok sevdiğim şehadettir.' derdi. Elhamdülillah, Allah onu şehadetle rızıklandırdı. Oğlumla gurur duyuyorum. Evladım Allah yolunda şehit oldu. Bu Allah'ın emridir. Şehitlik herkese nasip olmaz. Şehidin mertebesi Allah katında çok yüksektir. Allah devletimizi, milletimizi, Cumhurbaşkanımızı korusun inşallah."

Darbeci hainlerin hem bu dünyada hem de öbür dünyada hak ettikleri cezayı almalarını istediklerini ifade eden Bekdaş, "Allah onun intikamını onlardan alsın inşallah. Dinin adını kullanarak neler yapıyorlar. İslamiyet ile alakası yok onların. Dini kullanarak Müslümanlara ihanet ettiler. Müslümanlara zulüm ediyorlar." dedi.

– "Allah hepsinin hakkını onlardan çıkarsın"

Şehidin annesi Leyla Bekdaş da oğlunun çok sevdiği vatanı uğruna şehit düştüğünü dile getirdi.

Evladının hep polis olmayı istediğini aktaran Bekdaş, şunları kaydetti:

"Oğlumu benden alanları Allah'a teslim ediyorum. Oğlum tek gitmedi, onun gibi o gece çok şehit verildi. Allah hepsinin hakkını onlardan çıkarsın. Onlar hainlerin önde gidenleri. Dinlerine, vatanlarına, milletlerine ihanet ettiler. Onları Allah'a havale ediyoruz. Kurban olsunlar Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Allah'tan duamız, bu ülkeye yaşattıklarını onlardan çıkarsın. Sadece onlar değil, başka zalimler de var. Bütün zalimlerden Rabb'im çıkarsın inşallah."



– "Kanımızı dökmeye hazırız"

Şehidin ağabeyi Ahmet Bekdaş ise, kardeşinin vatanı, bayrağı, toprağı ve ülkesi uğruna şehit olmasının aileleri için büyük bir şeref olduğunu söyledi.

Bekdaş, "Allah kendisinden ve bütün şehitlerimizden razı olsun. Kardeşim böyle bir makama sahip olduğu için çok mutluyuz. Kardeşimizin şehadetiyle şereflendik biz de. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Biz ölünceye kadar Cumhurbaşkanımıza bağlıyız. 7 kardeşiz. Bir kardeşimizi verdik, gerekirse bütün kardeşlerimiz de gider, annem ve babam da gider. Biz canımızı, kardeşimizi kaybettik. Allah bu ülkeye, vatana ve bayrağa ihanet eden hiçbir zalime yaptıklarını bırakmasın." diye konuştu.

Şehidin ailesini ve mezarını ziyaret eden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de şehit ailelerinin her zaman onurlu ve dik durduğunu anlatarak, bu duruşlarının Türk milletini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

