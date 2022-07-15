15 Temmuz toplantısına çağrılmayan SP İl Başkanı: Biz Tanzanya’daki partinin il başkanı mıyız?

Şanlıurfa Valiliği’nin 15 Temmuz kutlamaları için düzenlediği basın toplantısına sadece AKP İl Başkanı’nın davet edilmesine Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, “Biz Tanzanya’daki partinin il başkanı mıyız?” diye tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılımın yüksek olması için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya yerey yöneticiler ve STK temsilcilerinin yanısıra AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da katıldı. Uygulamaya sosyal medya hesabından tepki gösteren eski milletvekili ve Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı katıldı.

“BİZ TANZAYA’DA MIYIZ?”

Uygulamaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı ve eski milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz, “Vali değişti, mantık değişmedi” eleştirisi yaparak şunları dile getirdi: “Sayın Valim, biz Tanzanya’daki partinin il başkanı mıyız? Resmi açıklamaya iktidar partisi il başkanı hangi sıfatla katılıyor?”

Toplantıyı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, “Tek ses, tek yürek olalım” şeklinde paylaşarak vatandaşlara katılım çağrısında bulunurken, Şanlıurfa Valiliği resmi sosyal medya hesabından ise toplantı, “Valimiz Ayhan’a basın toplantısında milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, Ak Parti İl Başkanlığımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız eşlik etti” şeklinde duyuruldu.

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