’15 Temmuz’da köprüye çıktım!’ diyen yurttaş isyan etti! AKP’yi yerden yere vurdu!





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aksaray’da esnafın sorunlarını dinledi. 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı çıktığını belirten bir esnaf, “Çok özür dileyerek söylüyorum; insanları enayi yerine koyuyorlar. Orada amaç bir partiyi korumak değildi, ülkeyi korumaktı. Sonrasında ne oldu? Esenyurt’ta poğaça filan dağıtıldı, bitti, gitti. Ama bu ülkenin başındaki insanlar bizi korumuyor şu an” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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