15 Türk denizci korsanların elinde!

Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, dün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan 1’i hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında yer alan Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu’nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11.00’da Gabon’un Gentil Limanı’na demirlemiştir” dedi. Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız “Kaçırılan 15 Türk denizci hakkında elimizde bir bilgi yok” dedi. Öldürülen mürettebatın Azerbaycan vatandaşı olduğu öğrenildi.

Rizeli gemicilerden Ünsal Dilsiz’in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklama ile eşinin kaçırıldığını duyurdu. Korku içerisinde olduklarını dile getiren Nesrin Dilsiz paylaşımında, “Ben Ünsal Dilsiz’in eşiyim. Şu anda bu gördünüz gemide çalışan eşim ve oradaki çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin. Bana, oğluna ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun. Çok kötü bir durumdayız. Korku içindeyiz, Allah’ım kötü haber verme. Ne olursunuz dua edin” ifadelerini kullandı.

KAPTANIN KARDEŞİ KONUŞTU

Geminin birinci kaptanı Mustafa Kaya’nın kardeşi Barış Ulaş Kaya, ” Yaklaşık 1.5 aydır görev yapıyordu. Firma yetkilileri arayıp durumu izah ettiler. Takiplerinde olduğunu söylediler. Biz devlet yetkililerine güveniyoruz. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Türk gemisine korsanlar saldırdı: Ölü ve yaralılar var, gemi şirketinden ilk açıklama