15 yangından 13’ü kontrol altına alındı

Yazan:
Alaturka Online
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Orman Genel Müdürlüğü, bugün meydana gelen yangınların 15’inden 13’ünün kontrol altına alındığını, Balıkesir-Edremit ve Adana-Saimbeyli yangınlarının devam ettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 23:37 – 23 Ağustos 2021

15 yangından 13’ü kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, yurt genelinde meydana gelen yangınlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde 15 yangın meydana geldiği, bunlardan 13’ünün kontrol altına alındığı bildirildi.

BALIKESİR VE ADANA YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın bulunduğu bölgede ve Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen yangınların devam ettiği açıklandı.

2 YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Şu ana kadar İstanbul-Arnavutköy ve Çorum-Osmancık yangınlarının tamamen söndürüldüğü belirtildi.

ATEŞ VE İZMARİT UYARISI

Orman Genel Müdürlüğü, “Lütfen, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Ateş yakarak, izmarit atarak, çöp bırakarak orman yangınına sebep olma” uyarısında bulundu.

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