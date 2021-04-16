15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımı seçmeleri Çorlu'da başladı

TEKİRDAĞ (AA) – 15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Güreş Milli Takımı seçmeleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başladı.

15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Milli Takımı Teknik Sorumlusu Fatih Kobal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorlu'da yapılan seçmelere 40 kulüpten 200'ün üzerinde sporcu katıldığını söyledi.

Seçmelerde 10 sporcunun milli takıma seçilme hakkı elde edeceğini ifade eden Kobal, "Federasyonumuz tarafından Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen bu seçmeler aynı zamanda Türkiye Şampiyonası niteliği de taşıyor. Burada, sporcularımız en az 4 müsabaka yaparak finale kalmak zorunda. 10 ayrı sıklet üzerinden yapılan müsabakalardan sonra birinciler milli takıma seçilecek. Milli takıma seçilen bu 10 sporcumuz, Bulgaristan'da 17 Mayıs tarihinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de bu tür organizasyonların Tekirdağ'da ve Çorlu'da yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Kendilerinin organizasyon ile ilgili üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Üzgün, kadınların da güreşte erkekler kadar başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.