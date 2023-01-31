15 yaşında katil oldu: Hırsız sandım

Olay, 23 Ocak günü saat 02.30 sıralarında Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Kebapçıda çalışan Irak uyruklu E.A., gece saatlerinde işten çıkıp, evine gitti.

Açık olan kapıdan içeri giren 15 yaşındaki E.A., evin koridorunda tanımadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp ile karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından Karaalp kaçarken, E.A. ise peşinden koştu. Sokakta da devam eden kavgada E.A., Karaalp’i göğsünden bıçakladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Mehmet Ali Karaalp kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. E.A.nın, olayın ardından sokakta koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Karaalp öldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis, evine yaptığı baskında E.A.’yı gözaltına aldı.

İfadesinde suçunu itiraf eden E.A., Karaalp’i hırsız sandığını ve ailesine zarar vermiş olabileceğini düşünerek kavga ettiklerini, amacının öldürmek olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)