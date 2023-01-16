15 yaşındaki çocuk doğum yaptı, aile bebeği poşete koyup 5’inci katan attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni doğan kız bebeği koydukları poşetle 5 kattan attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu N.S. (15), annesi İ.S. (55) ve babası B.S. (55) adliyeye sevk edildi. Bebeğin annesinin N.S. olduğu belirlendi. Ailenin jandarmada konuşmadıkları belirtilirken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

Alanya’ya bağlı Konaklı Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın girişinde, dün sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

KAMERA KAYITLARINI İZLEDİLER

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş kız bebek cesediyle karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

BİNADAKİ DAİRELER İNCELENDİ

Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17’de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemede bebeğin apartmanın 5’inci katındaki 6 numaralı dairenin banyo penceresinden atıldığı belirlendi.

Ekipler, dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan tespit etti. Evde yaşayan Gürcistan uyruklu N.S., annesi İ.S. ve babası B.S. gözaltına alındı. Yapılan incelemede bebeğin annesinin N.S. olduğu saptandı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinde konuşmadıkları öğrenilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)