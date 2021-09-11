15 yaşındaki genç “Saçımda 18 tane ak var” dedi AKP’li amcaya isyan etti! Böylesini hiç izlemediniz!





İstanbul Avcılar'da yurttaşlara "Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusunu yönelttik. mikrofon uzattığımız bir yurttaşın Ak Parti öncesini eleştirmesi ve bu dönemi övmesi üzerine yoldan geçen 15 yaşındaki gencin tepkisi sert oldu. 15 yaşında olduğunu, bir buçuk senedir hastaneden randevu alamadığını söyleyen genç, bu yaşında çalışmak zorunda olduğunu, saçlarına 18 tane ak düştüğünü ve cebinde sadece 50 TL parasının olduğunu söyledi. Z kuşağı gençler ile AKP amca arasında küçük bir tartışma yaşandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #zkuşağı #15yaşındakigenç #yurttaştv #istanbulavcılar #avcılar #avcılarröportaj #röportajizle #anahaber #sondakika #haber