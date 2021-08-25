15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Yazan:
Alaturka Online
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde zeytinlikte bir kişi ölü bulundu.

Yayınlanma: 07:14 – 25 Ağustos 2021

15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Olay; Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesi Asude Sokak üzerinde bulunan zeytinlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü.

Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)
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