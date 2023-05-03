15 yaşındaki Mine’nin ölümüne istenen ceza belli oldu

Çanakkale’de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 5 ay önce İstanbul’a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. Söylemez, 25 Aralık’ta 2022 tarihinde evden kaçtı.

SIĞINDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

Küçükçekmece’de yaşayan kendisini ‘Şahin Çakır’ olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif El Abdullah’ın evine sığındı. Şerif El Abdullah’ın ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. 3 gün sonra, 28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece’deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3’üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı.

AİLENİN BEBEĞİNİ KURTARDI, O ÖLDÜ

Şerif El Abdullah, ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif El Abdullah’ın 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi.

Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı. Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak’ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Şerif El Abdullah hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baba Söylemez, yangından 3 gün önce evden kaçan kızının Leman adlı kişi tarafından Şerif El Abdullah’ın yanına götürüldüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.

YANGIN ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKTI

15 yaşındaki Mine Söylemez’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapıldı. Prize takılı halde bulunan elektrikli ısıtıcının kablolarından geçen elektrik enerjisinin herhangi bir nedenle ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda elektrik kablolarının tutuştuğu belirlendi.

Daha sonra odada bulunan çekyatın da tutuşmasıyla evde yangının yayıldığının belirtildi. İddianamede, ev içerisinde elektrik ocağını kullanma konusunda yeterli tedbirin alınmamasının Söylemez’in ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Şerif El Abdullah’ın Söylemez’i ailesine ve yetkili mercilere bildirmeksizin yanında tuttuğu ve bu sırada evde çıkan yangında taksirle ölümüne neden olduğu belirlendi.

İKİ SUÇTAN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Şerif El Abdullah’ın, ‘Taksirle ölüme neden olma’, ‘Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar cezasıyla cezalandırılması istendi. Şerif El Abdullah’ın ilerleyen günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.