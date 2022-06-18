15 yaşındaki Soner’e çarpan sürücü, hız görüntülerini paylaşmış

Bursa’da otomobiliyle çarptığı motosikletli Soner Sevim’in (15) ölümüne neden olan Muhammet Baha Çetiner’in (20) kazadan kısa süre önceki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Kaza, 30 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Muhammet Baha Çetiner yönetimindeki 16 ATP 500 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağında karşıya geçmeye çalışan Soner Sevim’in kullandığı 16 ACB 896 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli, 30 metre sürüklendi. Yaralanan Sevim, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı da iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Muhammet Baha Çetiner, yaklaşık 2 saat sonra emniyete giderek teslim oldu.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Çetiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sürücünün 2021 yılından mala zarar verme, drift ve polisin dur ihtarına uymamak suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan kazadan önce Muhammet Baha Çetiner’in yüksek hızda seyrettiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı. Çetiner’in çeşitli zamanlarda ve kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü. (DHA)

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