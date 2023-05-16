15 yıldır atık suların boşaldığı dereden su içiyorlar





Bursa’nın Yenişehir İlçesine bağlı kırsal Karaamca Mahallesi’nde vatandaşlar 15 yıldır, civar köylerin atık sularının da boşaltıldığı Yarhisar deresinden su içiyor. Tüm çağrılara rağmen su sorunları yıllardır çözülmeyen vatandaşların hastalık tehlikesiyle yüz yüze.

Karamca Mahallesi’nde inceleme yapan İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, köylülerin, “Köye gelen yöneticilerin tamamına bu sorunumuzu söyledik. Yıllardır yapacağız deyip gidiyorlar, maalesef hiçbir şey yaptıkları yok. Artık bir çözüm bulunsun hastalanmaktan korkuyoruz” dediklerini aktardı.

“SALGIN HASTALIKLARA KARŞI TEHLİKE ALTINDA”

Sağlık Bakanlığı’nın insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğini hatırlatan İYİ Partili Özel şöyle konuştu:

“İlgili kanun maddelerine göre insan sağlığı için son derece riskli bir durum söz konusu olan Karaamca mahallemizdeki bu sorunun ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Eğer bir an önce önlem alınmaz ve kontroller yapılmaz ise sağlıksız içme suyundan kaynaklı salgın hastalıklara karşı Karaamca halkımızın tehlike altında olduğu apaçık ortadadır.”

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel vatandaşların dertlerini dinledi.

“GÖREVLERİNİ YAPMIYORLAR”

“İYİ Parti olarak yerinde yaptığımız incelemeler ve halkımız ile görüşmelerimiz sonucunda ne belediyelerimizin ne de Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerin görevlerini yapmadıklarını tespit etmiş bulunmaktayız” diyen Özel, şunları söyledi:

“Karaamca halkımızın yaşadığı bu önemli sorunun çözüme kavuşturulması için başta Yenişehir Belediyesi’ni, Yenişehir Kaymakamlığı’nı, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’yi bunun yanında dere suyunun tahlil edilmesi ve halk sağlığına olan zararlarının tespit edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’nü, hızlı bir şekilde çalışma başlatması için göreve davet ediyoruz.”