15 yıldır gerçekleri yazıyoruz

Gücünü sadece halkından alan ve Atatürk ilkelerinden milim ayrılmayan SÖZCÜ, dün 16 yaşına girdi… SÖZCÜ her türlü baskıya rağmen gerçekleri yazmayı sürdürecek…

Deniz AYHAN

TÜRKİYE’nin en çok satan ve en çok okunan gazetesi SÖZCÜ, 16 yıl önce yola çıktı ve “SÖZÜMÜZ NAMUSUMUZDUR” diyerek okurlarıyla buluştu. 16 yılda da çok şey yaşadı. 27 Haziran 2007’de yayın hayatına başlayan SÖZCÜ, kurulduğu günden bugüne halkın haber alma özgürlüğü için mücadele etti. Laik değerleri savundu. Atatürkçü çizgiden ve milli değerlerden de taviz vermeden okurlarının desteği ve ilgisiyle kısa zamanda Türkiye’nin en beğenilen, en çok güven duyulan ve en çok satan gazetesi oldu. SÖZCÜ, her türlü yıldırma politikası, baskı ve cezalara rağmen bugün de gazetecilik dışında hiçbir işi olmayan sahibi Burak Akbay ve medyanın en tecrübeli duayen ismi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz öncülüğünde, okurlarının sesi olmayı sürdürüyor.

BİR MAKİNE 67 PERSONEL

27 Haziran 2007’de yayın hayatına İstanbul’da bir matbaa makinesi ve 67 personel ile başlayan SÖZCÜ, gazetecilikten kazandığını yine medya sektörüne yatırdı. Gazeteleri, internet sitesi ve TV yatırımıyla, Türkiye’nin kıskanılan bir medya grubu haline geldi. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki modern dev baskı tesisleri ve 600’e yakın çalışanıyla Türk medyasının gurur abidesi olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da 7 ülkede binlerce okura ulaşan ve tüm engelleri aşarak halkın gönlüne taht kuran SÖZCÜ, çok sayıda yıldırma politikalarının da hedefi oldu. SÖZCÜ, yılmadan yürüdüğü güvenilir habercilik yolunda kumpaslarla da mücadele etmek zorunda kaldı.

FETÖ ÇAMURU ATILDI

Atatürkçü SÖZCÜ’nün patronu Burak Akbay, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile çalışanlarına FETÖ çamuru atıldı. Bu yönde hiçbir kanıtı olmaması, MASAK ve Emniyet kayıtlarında da delil bulunmamasına rağmen gazetecilikle ilgisi olmayan kişilerin hazırladığı bilirkişi raporları ön plana çıkarıldı. SÖZCÜ yazarları ve yöneticilerini sözde “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. SÖZCÜ Gazetesi avukatları, mahkumiyetlerin bozulması ve beraat kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya halen Yargıtay’da bulunuyor.

SİYASİLER BÖYLE KUTLADI

■ KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı): Gazetecilerin asli görevi, yaşanan tüm baskılara rağmen, kalemini satmadan, halkın haber alma hakkını savunmaktır. Bir başka deyişle güçlüden değil, haklıdan ve halktan yana tutum almaktır. Bu görevi 16 yıldır eksiksiz şekilde yerine getiren SÖZCÜ Gazetesi’ni, yöneticilerini ve kıymetli çalışanlarını yürekten kutluyorum. Saray İktidarının çeşitli baskılarla sindirmeye çalıştığı gazetecilerin, bu baskı döneminin sona erdirilmesinde büyük bir rol üstleneceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokrasilerin dördüncü gücü olarak kabul edilen medyayı da güzel ve özgür günlerin beklediği inancıyla, SÖZCÜ Gazetesi’nin 16’ncı yaşını kutluyor, çalışanlarını ve tüm okurlarını saygıyla selamlıyorum.

■ MERAL AKŞENER (İYİ Parti Genel Başkanı): Türk basını, tarihinin her döneminde; milletimizin müşterek sesi, tarafsız gözü ve hakkını koruyan çelikten kalesi olmuştur. Bu süreçte her ne kadar Ali Kemal gibi hainler var olsa da; cesur, mert ve vatansever Hasan Tahsin’ler her zaman galip gelmiştir. Bugün de, iktidar eliyle, Rızanın İmalatı’nın yapıldığı propagandist bir medya düzenindeyiz. Kalemlerin kiralandığı, fikirlerin kelepçelendiği, meslek ilkelerinin ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Biz biliyoruz ki, böyle zamanlarda; Hakkın sözcüsü olmak, hakikatin sözcüsü olmak, adaletin sözcüsü olmak, emeğin sözcüsü olmak, milletin ve Cumhuriyet’in sözcüsü olmak daha zordur. Ancak böyle zor zamanlarda, Hasan Tahsin’in ruhunu taşıyan yüreklere daha çok ihtiyacımız var. Mesleğini hakkıyla yapan, milletin haber alma hakkına hizmet eden, demokrasinin bekçisi olan gazetecilere, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 15 yıldır bu mücadeleden vazgeçmeyen SÖZCÜ Gazetesi’nin, 16’ncı yaşını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

■ MUHARREM İNCE (MP Genel Başkanı): SÖZCÜ, basının sustuğu ve susturulduğu bir dönemde, her türlü baskı ve davalara rağmen gerçeklerin sözcüsü olmuştur. 16. yılını kutluyorum.

■ TEMEL KARAMOLLAOĞLU (SP Genel Başkanı): Gazetecilik şüphesiz ki ileri demokrasinin en önemli kurumlarından biridir. Halkın haber alma hakkını sağlamakla birlikte; doğru ve gerçek habercilik anlayışıyla hareket eden her gazete, devlet yöneticileri için bir otokontrol sistemi görevi görmektedir. Bu sebeple ülkemizde yayın hayatını doğru habercilikle demokrasimize katkı sunarak sürdüren SÖZCÜ Gazetesi’nin 16. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm çalışanlarına meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

■ GÜLTEKİN UYSAL (DP Genel Başkanı): Türk basını için 16 yıldır gerçek bir nefes olan SÖZCÜ gazetesi, Türkiye’deki tek sesli medya ortamında, cesurca mücadele vererek, geniş halk kitlelerinin de sesi olmuştur. Halkımızın yeniden ‘Yeter söz milletindir’ diyeceği ilk seçim sonrası Türk demokrasi ve medya hayatına daha önemli işlevler kazandıracağına inandığım SÖZCÜ’ye, nice 16 yıllar ve başarılar diliyorum.

■ ALİ BABACAN (DEVA Partisi Genel Başkanı): SÖZCÜ’nün basın özgürlüğünün büyük darbe aldığı, gazetecilerin ağır bir baskıyla mücadele ettiği böyle bir dönemde mücadeleyi bırakmadan çok sesliliği sağlamak çabası, ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir. SÖZCÜ’nün idrak edeceği 16. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, başta yöneticileriniz olmak üzere tüm çalışanlarınızın verdiği ‘Özgür Medya’ mücadelesinde başarılarının devamını dilerim.

■ MUSTAFA SARIGÜL (TDP Genel Başkanı): İktidar partisinin basın üzerindeki baskılarının artmaya başladığı, çok sesliliğe tahammülün azaldığı bir dönemde SÖZCÜ’nün yayın hayatına başlamasını çok cesur bir girişim olarak buluyorum. Kurulduğu tarihten bu yana her türlü baskıya rağmen bağımsız gazetecilikten ödün vermeyen yazı işlerinden, muhabirine, köşe yazarlarından, idari personeline kadar herkesi tebrik ediyorum.

■ AHMET DAVUTOĞLU (GP Genel Başkanı): Basın özgürlüğü, toplumun iradesinin ipotek altına alınmasının önündeki en önemli engeldir. Bir siyasetçinin, vatandaşı ile perdesiz bir şekilde buluşabilmesinin en önemli kaynağı özgür basındır. Doğru habere en çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanlarda, objektif habercilik yapma gayretinde olan SÖZCÜ Gazetesi’ne teşekkür ediyorum. Her türlü siyasi baskı altındayken bile milletimizin haber alma hakkını tesis etmek için verdiğiniz mücadeleyi destekliyorum. Kuruluş yıldönümünüzü de yeniden tebrik ediyor, okurlarınıza en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

İlkeli yayıncılıktan taviz vermeyeceğiz

SÖZCÜ 15. yaşını İstanbul merkez ofiste kutladı. Yaş günü pastasını Genel Müdürümüz Asım Akgül kesti. Kutlamaya Yayın Yönetmenleri Neşet Şenizel, Serdal Saraç, Yazı İşleri Müdürü Kenan Kurtkaya, Avrupa Yayınlar Müdürü Özkan Saçkan, SÖZCÜ İnternet Yayın Koordinatörü İsmail Şahin, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek, Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, Spor Müdürü Bahadır Çokişler, Ekonomi Müdürü Recep Genel, Matbaalar Genel Müdürü İlhan Türk ve SÖZCÜ çalışanları katıldı.

Bir program dolayısıyla şehir dışında bulunan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, kutlamaya online bağlandı. Konuşmasına “İnşallah bir dahaki yıldönümünde Burak Akbay’ın aramızda olmasını diliyorum” diyerek başlayan Metin Yılmaz şöyle konuştu: “Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlere kadar geldik. İlkeli yayıncılıktan taviz vermeyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. SÖZCÜ Gazetesi’yle başladık, KORKUSUZ Gazetesi, internetten dijital kanalımız da bulunuyor. Şimdi de televizyon yayınına geçeceğiz inşallah. Hepinizi kutluyor ve başarılar diliyorum.”

Yitirdiğimiz değerler

Türkiye’nin sevilen ismi duayen gazeteci-yazar ve SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019’da hayata gözlerini yumdu. Hakkındaki FETÖ iftirası nedeniyle yurt dışında bulunan Burak Akbay, babasının cenaze törenine bile katılamadı.

Aramızdaki varlığı ile onur duyduğumuz çok önemli bir isim olan okurlarının sevgilisi Bekir Coşkun’u da 18 Ekim 2020’de yitirdik.

Gazetemizin kuruluşundan bu yana görev yapan usta gazeteci Mehmet Türker ise 28 Ocak 2017’de hayatını kaybetti.

14 Ocak 2018’de haber müdürümüz Baki Avcı yaşamını yitirdi.

Röportajları ile olay yaratan gazetemizin ağabeyi Yüksel Şengül de 26 Haziran 2021’de aramızdan ayrıldı.

Son olarak da gazetemiz Ankara Bürosu’nun başarılı muhabirlerinden Ali Ekber Ertürk 23 Mayıs 2022’de vefat etti.

Tarihe geçen beyaz sayfa

SÖZCÜ Gazetesi’nin birçok manşeti ses getirdi. Bunlardan en ilginci ise SÖZCÜ çalışanlarına 19 Mayıs 2017’de yapılan FETÖ operasyonu sonrası yayınlanan gazeteydi. SÖZCÜ kendisine atılan bu çamuru boş gazete çıkararak protesto etti ve Türk basın tarihinde ilk kez gazetenin 20 sayfası da boş olarak basıldı, hiçbir haber yer almadı. SÖZCÜ’nün 20 sayfalık bembeyaz sayfalarından oluşan gazetesi tam 400 bin adet satarak rekor kırdı, okurları yine SÖZCÜ’yü yalnız bırakmadı.