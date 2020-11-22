150 kişilik yolcu uçağı serbest, iki kişilik uçuş eğitimi yasak

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı son genelgeyle uçuş okullarını nefes alamaz hale getirdi.

20 Kasım tarihli genelgede, “Alınan tedbirler kapsamında pilot yetiştirme kurslarının uygulamalı eğitimleri yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihten sonra tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Buna göre, sıradan yolcular bile 150 kişi aynı uçağa hiçbir kısıtlama olmadan binebilirken, herhangi bir kişi özel jetine binip uçabilirken, bir öğrenci pilotun, bir öğretmen pilotla yapacağı 1 saatlik eğitim uçuşları en az 4 Ocak’a kadar yasaklanmış oldu.

Dikkat çeken bir ayrıntı da, üniversiteler bünyesinde eğitim veren uçuş okulları bu kısıtlamadan etkilenmeyecek. Örneğin Özyeğin ve Atılım üniversiteleri uçuş eğitimi yapabilecek. Çünkü onlar Milli Eğitim Bakanlığı’na değil, YÖK’e bağlı. YÖK daha önce de benzer durumda bu işe karışmayacağını açıklamıştı.

YETKİLİ OTORİTE SHGM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uçuş eğitimin uygulama aşamasıyla ilgili yetkisinin olmadığı da eleştiriler arasında… Bu aşamada asıl otoritenin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olduğu vurgulanıyor.

Sektör temsilcileri, zaten aylardır pandemi nedeniyle ayakta durmakta zorlanan uçuş okullarının bu kararla batma noktasına geleceğini vurgulayarak, kararın mutlaka tekrar değerlendirmesini istiyor.

20 OKUL BİN ÖĞRENCİ PİLOT MAĞDUR

Güneydoğu Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sarıdağ, pandemi nedeniyle sektörün zaten hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, “İstanbul, Ankara, Adana, Isparta, İzmir, Samsun, Bursa ve Konya’da yirminin üzerinde aktif uçuş okulu var. Benim okulumda 39 Türkiye genelinde toplam bine yakın uygulamalı uçuş eğitimi aşamasında pilotaj öğrencisi var. 4 Ocak’a kadar uçuş yapamayacaklar. Geliri olmayan okul, pilotu nasıl tutacak. Karar uygulanırsa birçoğu bu nedenle batacak. Kalanlar da ya pilotlarını ve teknisyenlerini işten çıkaracak ve kaosa sürüklenecek” dedi.

“TEST YAPTIRIYORUZ”

Uçuş okullarının zaten tüm tedbirleri en titiz şekilde uygulayarak eğitimlerini sürdürdüklerini Sarıdağ şöyle devam etti:

“Şu an zaten kış koşulları nedeniyle haftanın her günü uçuş yapılamıyor. Öğrenci pilotlar bırakın uçağı, eğitimin yapılacağı havaalanına girerken HES koduyla giriyor ve gerekli arındırmalar uygulanıyor zaten. Bu yolculara da tek tek uygulanıyor. Okullar ek bir tedbir daha alıyor, test yaptırıyor. Uçakları dezenfekte ediyor. Öğrencinin çantasını bile poşete koyup x-ray cihazından geçirtiyorum ki, cihazdan bir şey bulaşmasın.”

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