150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı

Adana’da bir ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla yurt dışında bulunan iş insanlarına yağ satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 49 şüpheli, polis tarafından şafak vakti operasyonuyla gözaltına alındı.

Dolandırıcılık çetesi lideri S.Y. ve çeteye üye diğer şüpheliler, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma sonrası, şüphelilerin parayı aklama amacıyla hesaplarını kullandıkları ve banka hesaplarında 50 milyon lira tespit edildiği belirlendi. Ayrıca, İstanbul, Mersin ve Şırnak’ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (DHA)