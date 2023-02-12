150’nci saatte çifte mucize: Bir kadın ve bir bebek kurtarıldı

Hatay’ın Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150’nci saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli’yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.
Öfkeli, ekiplerin taşıdığı sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI
Kahramanmaraş merkezli depremin 150’nci saatinde, Hatay’da Müftülük yanında bir çocuk ekipler tarafından enkazdan kurtarıldı. (DHA)