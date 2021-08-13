157 can kaybı, 21 bin 372 yeni vaka! 13 Ağustos 2021 FOX Ana Haber

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu…. 13 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan videoları yayında hemen izle! Kastamonu Bozkurt en ağır darbeyi aldı, ilçe sular altında kaldı… 13 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber
Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/
Podcast: https://anchor.fm/fox-haber #FOXHABER @FOXHABER
Anasayfa Alaturka Online 157 can kaybı, 21 bin 372 yeni vaka! 13 Ağustos 2021 FOX...