16-18 yaş grubunda Turkovac çalışması

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac’ın 2 doz Sinovac olanlarda hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmada, gönüllülerin yüzde 70’inin aşılandığını belirterek “Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac’ın etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac rapel (pekiştirme) doz çalışmalarını yürüten Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac’ın, 2 doz Sinovac aşısı olanlarda hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Doç. Dr. Ateş, 20 aylık süreçte geliştirilen aşının güvenilirliği ve etkinliğine ilişkin çok fazla çalışma yapıldığını belirterek, “Bu çalışmaları da değerlendirdiğimizde Turkovac’ın inaktif aşılar gurubunda etkinliğinin olduğunu, istediğimiz etkin yanıtı elde ettiğimizi ve ciddi yan etkisinin olmadığını gözlemledik. Aşılarda en çok korktuğumuz durumlardan biri yan etkilerdir. Bunlara baktığımızda aşımız güvenilir bir aşı. 100 hastanın belki 10’unda 24 saati aşmayan yan etkiler mevcut. Bunlar da kısa süre içinde düzeliyor” dedi.

“16-18 YAŞ ÇALIŞMAMIZ BAŞLAYACAK”

Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşının hatırlatma dozu olarak kullanıldığı çalışmada gönüllülerin yüzde 70’e yakınının aşılandığını kaydedip, “Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac aşısının etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde 2 doz Biontech olanlar üzerinde Turkovac’ın hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmamız da başlayacak. Aşımızın acil kullanım onayı alındı; ama bunların da kısa süre içinde tamamlanıp, uluslararası makalelerde etkinlik ve güvenliliğini yayımlamış olmamız, çalışmamızın güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle kriterlere uyan tüm gönüllüleri çalışma merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

“130 AŞI ODASI OLUŞTURULABİLİR”

Doç. Dr. Ateş, Turkovac çalışmasında yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de uzun bir dönem sonra böyle bir aşının üretilmiş olması, Ankara Şehir Hastanesi olarak böyle bir süreçte olmamız bizi bilimsel anlamda motive ediyor. Onur duyduğumuz bir süreç oldu. Bu da belki bundan sonra Türkiye’de başlayacak olan aşı çalışmaları içinde bir basamak olur ümidindeyiz. Ankara Şehir Hastanesi’nde şu anda hali hazırda aktif bir şekilde aşılama sürecine girildiğinde 130 adet aşı odası oluşturulabilir. Gelecek Turkovac aşılarıyla birlikte hem Biontech hem Coronavac aşılarına vatandaşımızın kolay ulaşabileceği şekilde düzenlemeler yapıldı” dedi. DHA