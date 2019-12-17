16 Aralık reyting sonuçları: Yasak Elma, Çukur, Zalim İstanbul, Seferin Kızı reyting rekabeti…

16 Aralık tarihli reyting sonuçları belli oldu. Yasak Elma, Zalim İstanbul ve Çukur yarışına yeni dizi Seferin Kızı da katıldı. Peki reyting sıralamasında ilk sırayı kim aldı?

Reyting sonuçlarına göre Çukur liderliği yine kaybetmedi. Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+’da 9.96 izlenme oranı (rating), 20.29 izlenme payı (share), Total’de 10.21 izlenme oranı (rating), 22.50 izlenme payı (share) ile birinci oldu. İkinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken, Yasak Elma üçüncü oldu. Yeni dizi Seferin Kızı ise Reyting sıralamasında kendine beşinci sırada yer buldu. Zalim İstanbul ise sekizinci oldu.