16 evi soydular… Polise böyle yakalandılar

Olay, geçen ay sabah saatlerinde Yeşilköy’de bulunan bir apartmanda yaşandı. Şüpheliler Hasan Ç.(21), Furkan G.(23) ve Süleyman A.(22), bir binaya girerek kapısı kilitli olmayan daireleri kontrol etmeye başladı.

Daire sakini, kapısının zorlandığını fark etmesi üzerine kapıyı açtı ve hırsızlarla karşı karşıya geldi. Bu durum karşısında panikleyen 3 şüpheli, hızla binadan uzaklaştı. Daire sakini, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

AYNI GECE BİRDEN FAZLA EVE GİRDİLER

Şüpheliler bu olayın hemen ardından aynı binanın yanında bulunan başka bir binaya girerek daireleri kontrol etmeye başladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin içerisinde olduklarını tespit ettiği binanın etrafını sardı.

Olaydan habersiz binadan çıkmaya başlayan şüpheliler polis ekipleri ile karşılaştı. Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Girdikleri evlerden 1 milyon TL değerinde değerli ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartları çalan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerden Hasan Ç.’nin daha önceden 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

YAKALANMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anları sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanma anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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