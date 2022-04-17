16. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

16. Gün Ramazan İftar Menüsü

Kırmızı Mercimek Çorbası

Etli Taze Fasulye

Patatesli Dilim Börek

Taze İncir Tatlısı

Kırmızı Mercimek Çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek+2 su bardağı su

2 adet orta boy soğan

1,5 çorba kaşığı sıvı yağ (yada margarin)

1 kahve fincanı un

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

tuz, karabiber

8 su sıcak su (varsa et suyu yada 2 adet bulyon)

Yapılışı:

Tencereye 2 bardak su ve yıkanmış kırmızı mercimekleri koyun, orta ateşte mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. (Gerekirse göz kararı biraz daha su ekleyebilirsiniz.)

Yumuşayan mercimekleri varsa blenderdan yoksa tahta bir kaşık yardımı ile süzgeçten geçirin (Süzgeçten geçirdiğinizde blenderdaki gibi pürüssüz olmayacaktır.)

Bir başka tencede yağ ve yemeklik doğranmış soğan koyun ve orta ısıdaki bir ateşte kavrun.

Soğan pembeleşince unu ekleyin ve 2-3 dakika boyunca hızlıca çırpın ve bu karışımıda süzgeçten ya da blenderdan geçirerek mercimeklere ekleyin.

Suyu ekleyerek karıştırın ve orta ateşte 10-15 dk. pişirin.

Bulyon eklediyseniz mutlaka tuzunu kontrol edin gerekiyorsa tuz atın.

Sıcak servis yapın.

Etli Taze Fasulye

Malzemeler:

150-200 gr. kuşbaşı et

2 adet ortaboy soğan

1 kg. fasulye

1 çaybardağı zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

2 adet ortaboy domates

2 bardak sıcaksu (miktar arttırılabilir)

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Fasulyeleri yıkayın, kılçıklarını alın ve istediğiniz büyüklükte doğrayın. Orta boy yada büyükboy bir tencerenin içine sıvı yağı koyup kızdırın ve etleri kavurun.

Etler suyunu salınca yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsakları ilave ederek kavurmaya devam edin. Soğanlar pembeleşince fasulyeleri ekleyerek sararıncaya kadar kavurun. En son yemeklik doğranmış domatesleri ve suyu ekleyerek fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Not: Suyun fasulyeniz az üzerine çıkmasına dikkat edin ve fasulyeleri çok aşırı pişirmeyin.

Patatesli Dilim Börek

Malzemeler:

3 adet yufka

2 adet ortaboy patates

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı rende kaşar peynir

kırmızı biber, tuz

Yapılışı:

Patatesleri rendeleyin, kırmızı biberini ve tuzunu katarak tereyağında soteleyin.

Yumurta, yoğurt ve sotelediğiniz patatesleri iyice karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin, üzerine patatesli harçtan yayın.

Üç kat üst üste aynı işlemi yapıp tamamlayın. Rulo şeklinde sıkıca kıvırın.

Derin dondurucuda yarım saat dinlendirin.

Dolaptan çıkarıp 2 parmak eninde kesin.

Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpin.

180 °C ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Taze İncir Tatlısı

Malzemeler:

10-15 adet incir

1 su bardağı tozşeker

2-3 diş kuru karanfil

1 çay kaşığı tarçın

Süslemek için:

isteğe göre ceviz içi ya da badem

yarım paket çiğ krema

Yapılışı:

İncirleri yıkayın boyuna ikiye bölerek tepsiye yerleştirin, üzerine tozşekeri, tarçını, karanfili serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayın, incirlerin üzerin önce yağlı kağıt sonra da aluminyum folyo ile kapatarak 25-30 dakika pişirin.

Ilınan incirleri servis tabağına alın, tepside kalan şerbeti tatlının üzerinde gezdirin.

Kremayı yüksek devirde 3-4 dakika çırparak katılaşmasını sağlayın ve tatlının yanında servis yapın.