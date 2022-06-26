16 il için kritik uyarı! Jandarma, belediye, sahil güvenlik, emniyet teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16’dan fazla il için yağış uyarısı yaparken, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevresi için aşırı yağışa bağlı sel ve heyelan uyarısı yapıldı. Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum, Amasya, Samsun, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Tokat için ise çok kuvvetli ve kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu, “Teyakkuzdayız! Lütfen uyarıları dikkate alalım” açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana’nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun’un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL’DA DA YAĞIŞ VAR

İstanbul, Edirne, Kocaeli için ise yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SOYLU: TEYAKKUZDAYIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz’de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız! Lütfen uyarıları dikkate alalım” ifadelerini kullandı.

İLLERE HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 helikopter Bartın, Amasra’ya görevlendirilmiştir.

KURUMLAR VE BELEDİYELERDEN PERSONEL DESTEĞİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir.

Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir. Başkanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir.

AFAD’DAN VATANDAŞA UYARI YAPILDI

Bölgedeki vatandaşlarımız, devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı SMS yoluyla bilgilendirilmiştir. Yetkili kurumlar tarafından iletilen uyarıların dikkate alınması ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.”

İlginizi Çekebilir 11 ilde sağanak yine köprü yıktı, yolları kapattı! Daha da kötüsü geliyor…