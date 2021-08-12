16 yaşındaki liseli genç öyle bir konuştu ki herkes utandı! “Dert, dert, dert! Bıktık artık!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum – Horasan İlçesi esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı 16 yaşındaki genç, öyle bir konuştu ki herkes utandı. Akşener, genci dinledikten sonra "sen hepimizi utandırdın" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #haber #sokakröpotajı #16yaşındakigenç #genç #isyan #haberler
Anasayfa Alaturka Online 16 yaşındaki liseli genç öyle bir konuştu ki herkes utandı! “Dert, dert,...