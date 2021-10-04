16 yıldır plaka ve kağıt parası eksik yatıyor

Sayıştay, Emniyet’e verilmesi gereken basılı kağıt ve plaka gelirinin yüzde 60’ı 16 yıldır ödenmediği için Meclis’i göreve çağırdı.

Veli TOPRAK

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, basılı kağıt ve plaka satışından elde ettiği gelirin yüzde 60’ını her yıl şubat ayında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yatırması gerekiyor. Sayıştay, 2005 yılından itibaren 16 yıl boyunca plaka satışından elde edilen gelirin eksik yatırıldığını tespit etti. Emniyet’in alacağı para 27 milyon 653 bin liraya ulaştı.

EKSİK HESAPLAMA VAR

Sayıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü denetim raporunda kurumun plaka satışından elde ettiği gelirin eksik yatırıldığını tespit etti. 1997 yılında çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun, basılı kağıtlar için malzeme ve basım giderleri, bir çift plaka için malzeme, işçilik, taşıma giderleri ile yüzde 18 oranında hesaplanan KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 60’ını ödemesi gerektiğini belirleyen Sayıştay, 16 yıldır bu paranın eksik hesaplanarak yatırıldığını belirtti.

‘NET GELİR’ ANLAŞMAZLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü gelen paranın bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarıyor bir kısmını ise özel ödenek olarak kaydediyor. Emniyet’e ödenen paranın doğru olup olmadığı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca hesaplanıyor. Eksik yatırılan tutan tespit edilmesi halinde takip işlemi yapılıyor.

Yatırılan tutarın hesaplanmasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında anlaşmazlığa konu hususun kanunda geçen ‘net gelir’ ifadesinin yorumlanmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Sayıştay, TBMM’ye geçen yıl sunulan raporda da aynı sorunun yer aldığına dikkat çekti ve mevzuat yorumundan kaynaklanan anlaşmazlığın giderilmesi için ‘düzenleme’ yapılması istedi.