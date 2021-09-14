160 yeni metrobüs geliyor

İstanbul yeni metrobüs araçlarına kavuşuyor. İETT Genel Müdürlüğü metrobüs filosunu yenilemek için kendi öz kaynakları ile 160 yeni otobüs aldı. Otobüsler, 2022 yılının ilk aylarından itibaren yolda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün Metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi. Yoğun şikayetlere neden olan metrobüsleri yenilemek için 300 araç almak üzere 90 milyon euroluk dış krediye Cumhurbaşkanlığı’ndan aylardır onay çıkmayınca İETT öz kaynakları ile otobüs almak için harekete geçti.

5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihalenin sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü.

YENİ OTOBÜSLERLE KAPASİTE ARTACAK

Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18,5 metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu kapasiteli.

İLK TESLİMAT YILBAŞINDA

Otobüsler için imza töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT ve firma yetkililerinin katılacağı törenle 15 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da İETT Edirnekapı Garajı’nda düzenlenecek. Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.

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