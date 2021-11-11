1600 Onur Air çalışanı isyan etti: Kayyum atansın

21 aydır tek kuruş maaş alamayan yüzlerce Onur Havayolları çalışanı aileleriyle şirket önünde toplandı. Eyleme katılanlar adına 3 temsilci patron Bagana’yla görüştü ancak bir sonuç alınamadı. Yüzlerce çalışan şirkete kayyum atanmasını istedi.

Yusuf DEMİR

21 aydır maaş alamayan 1600 Onur Air çalışanı ve aileleri şirket önünde eylem yaptı. Yüzlerce çalışan adına konuşan Kaptan Pilot Muzaffer Kavcı, gazetecilere ve toplanan kalabalığa hitaben yaptığı açıklamada, “Biz sadece ve sadece hakettiğimiz maaşlarımızı istiyoruz” dedi.

Kavcı, “Şirketimizin yönetim kurulu, özellikle de patronumuz, 40 gün önce yapılan toplantıda, bizlerden 4 hafta süre istedi. Sesimiz çıkmadı, 20 ay çıkmadığı gibi… Artık bıçak kemiğe dayandı” diye konuştu.

Kavcı, “Sosyal medyada 2-3 gündür bizlere yönelik yalan haber olarak paylaşımlar yapılıyor… Yönetim Kurulumuzdan beklentimiz maaşlarımızın hesaplarımıza yatırılmasıdır. Başka bir şey istemiyoruz” şeklinde konuştu.

3 TEMSİLCİ BAGANA’YLA GÖRÜŞTÜ

Bu açıklamanın ardından, şirket yönetimi toplanan kalabalıktan 3 kişiyi görüşmek üzere binaya aldı. Çıkışta yine Kaptan Pilot Muzaffer Kavcı, Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana’nın şu mesajını aktardı:

“Şirketin satışı için imzayı attım tek şartım vardı. Personelin maaşlarının hemen ödenmesi. Genel Müdürümüz Teoman Bey, personel maaşını nakit olarak almak üzere… Gerçekleştiği anda maaşlarınız hesaplarınıza yatacak.”

KIRMIZI KART GÖSTERDİLER

Patronun bu mesajı alandaki çalışanları ikna etmedi. 21 aydır maaşlarını alamayan Onur Air çalışanları şirketin genel merkezi önünde 21 ayı temsilen 21 kez düdük çalarak patrona kırmızı kart gösterdi.

“KAYYUM İSTİYORUZ”

Bir Onur Air çalışanı şunları söyledi:

“30 yıllık Onur Havayolları devletin milletin ciddi bir milli servetidir. Her birimiz bu memleketin çocuklarıyız, her birimizin eğitimleri milyon dolarlar… Dolayısıyla hepimiz de birer milli servetiz. Ama maalesef yönetilemedi. Yönetilemediği için patrona ve yönetime kırmızı kart gösteriyoruz. TMSF’den kayyum istiyoruz.”

Eyleme Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da destek verdi.

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