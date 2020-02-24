17-25 Aralık Tapeleri (Ses Kayıtları) Gerçek Çıktı ! Bakalım Cb. Erdoğan Ne Diyecek ?





Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Erdoğan'ın montaj dediği tapelerin doğruluğu ispatlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve “sıfırlama tapeleri”nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Çelik, "Benimle ilgili iddia sıfırlama tapelerini dosyaya koymak. Tapeler montaj diyorlar. Bu sıfırlama tapeleri doğru mudur değil midir? Doğruysa ben suç işlemiş olur muyum? Mahkemeniz tarafından bilirkişi tarafından inceletilmesini istiyorum" dedi. Çelik ardından 'sıfırlama tapelerinin' gerçek olduğuna ilişkin bir bilirkişi raporunu mahkemeye sundu.Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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