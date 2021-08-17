17 Ağustos depreminin 22. yılında hayatını kaybedenler 03.02’de anıldı 

17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler Avcılar, Gölcük, Sakarya ve Yalova’da anıldı.

GÖLCÜK

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı. Gölcük Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikler kuran tilaveti ile başladı. Gece ilerleyen saatlere kadar süren etkinlikler, sahilde bulunan deprem anıtında devam etti. Depremin meydana geldiği 03.02’de deprem anıtı önünde toplanan Gölcüklüler’e, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, arama kurtarma ekipleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

45 SANİYEDE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Deprem anıtı önünde 22 yıl önce meydana gelen felaketin acılarının halen taze olduğunu dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gecenin bu saatinde pek çok hemşerimiz anmak için burada. Bizim açımızdan 16 Ağustos yılın en uzun gecesi, 17 Ağustos da en uzun günü. O gün yaşadığımız 45 saniyelik süre hem kendi hayatımızı hem de şehrin çehresini tamamen değiştirdi. Aradan geçen 22 yılın sonunda şehir depremin izlerini sildi. Ancak o gün kaybettiğimiz canları tekrar geri getirme imkanımız yok. Buradan çıkaracağımız ders, deprem sabahı biz çok iyi bir şekilde anladık, yasalara ve kurallara uygun şekilde binaları yapmak. Dilerim Allah’tan memleketimizin bir daha böyle afetler yaşamaması. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

TRAVMAYI HALA YAŞIYORUZ

Doğal afetlerdeki zararları minimize edecek tedbirleri almak zorunda olduklarını belirten Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, “Her afet sonrasında bir ders çıkarmamız gerekiyor. Hala bu acıyı içimizde hissediyoruz. Bu tramvayı hala yaşıyoruz. Ümit ediyorum ülkemiz ve insanlık bu tip afetlerle karşılaşmaz. Tedbirlerimizi alarak olası afetlerden de kendimizi korumak zorundayız. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

22 YIL GEÇTİ KORKUNÇTU

Deprem gecesi yaşadıklarını 22 yıl geçmesine rağmen unutamadıklarını dile getiren Ergun İkiel adlı vatandaş ise, “Anlatılmayacak kadar korkunçtu diyebilirim o gece. Şaşkınlık vericiydi. Her şeyimizi kaybetmeden önce zannederim aklımızı kaybetmiştik çünkü düşünemiyorduk. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Evden dışarıya çıktık, evimiz yıkılmamıştı ama alt katlarda hasarlar vardı. Nereye gideceğimizi bilemedik. Gün ışıyıncaya kadar da hiçbir şeyin farkında olmadık. Yakınımızdaki komşularımızın yardımına koşmayı denedik. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık. Gün ışıdığında neyin ne olduğunu gördük. Unutulmayacak bir andı bizim için” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından deprem anıtı önünde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile okunan duaların ardından anma töreni sona erdi.

SAKARYA

Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program devamında depremin yaşandığı gece 03.02 saatlerinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Konuşma sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için eller semaya açılarak dualar edildi.

AVCILAR

17 Ağustos Depremi’nde Avcılar’da yıkılan 28 binanın enkazında hayatını kaybeden 246 kişi, felaketin 22’nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat olan 03.02’de anıldı.

Avcılar Kent Konseyi’nin Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlediği anma töreninde, 17 Ağustos Depremi’nde Avcılar’da ölen 246 kişinin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 22 yıldan bu yana aynı yerde aynı dileklerde bulunduklarını ve bir daha benzer acıların yaşanmaması için sağlam yapılara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. CHP Milletvekili Özgür Karabat da, yerel ve merkezi yönetimin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise 2029’a kadar ilçede sağlam olmayan yapı bırakmama sözünü verdiklerini söyledi.

Depremde, kız kardeşi Gülten’i kaybeden Şehnaz Çelik de, o günkü acının hala taze olduğunu vurguladı. Törene katılanlar anıta karanfiller bırakıp, dua etti.

YALOVA

Yalova’da büyük yıkıma yol açan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 22’nci yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı Yalovada düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Deprem Anıtına kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtına çiçekler bıraktı.

Etkinliğe katılanlar deprem sırasında çekilmiş ve afetin yürek sızlatan görüntüsünü gözler önüne seren fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıt önünde yakınlarını arayanlar, gözyaşlarını tutamadı. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri de Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02yi gösterdiğinde ise depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.

(İHA-DHA)