17. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

17. Gün Ramazan İftar Menüsü

Mantar Çorbası

Kıymalı Patates Yemeği

Talaş Böreği

Yoğurt

Keşkül

Mantar Çorbası

Malzemeler:

300 gr mantar

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

3,5 su bardağı su

tuz

karabiber

Yapılışı:

Mantarların topraklarını temizlemek için su dolu bir kapta yıkayın ve dilimleyerek kenara alın. Soğanı ve sarımsağı ince ince kıyın.

Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alın, soğanı ve sarımsağı üzerine ekleyerek tuz ilave edin.

Pembeleşen soğanlara dilimlediğiniz mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekinceye kadar soteleyin.

Mantarların üzerine unu ilave edin ve 1-2 dakika hafifçe kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Dibini tutturmadan azar azar sütü ilave edin ve karıştırın. Yoğunlaşan sütün üzerine istediğiniz kıvama gelinceye kadar su ekleyin. (Ben 3,5 bardağı kullandım, siz daha az ya da çok kullanabilirsiniz)

Tuz ve karabiber ilave ettiğiniz çorbayı 5 dakika kadar orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Kaynayan çorbanın altını kısarak blenderdan geçirin 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alarak servis yapın.

Kıymalı Patates Yemeği

Malzemeler:

1 soğan

300 gram kıyma

Salça

3 orta boy patates

Sarımsak

Tuz, pul biber, kimyon

Yapılışı:

Kıyma çok az yağda kavrulur. Doğranan soğanlar eklenir. Kavurmaya devam edilir.’ yemek kaşığı salça eklenir. Halka halka kesilen patatesler eklenir. Üzeri kapanacak kadar sıcak su eklenir. Tuz ve baharatlar eklenir. Kısık ateşte pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın sarımsaklar eklenir. Afiyet olsun

Talaş Böreği

Malzemeler:

10 adet milföy hamuru,

150 gr pastırma

150 gr kaşarpeynir

1 yumurt

3 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

Kaşar peynirini rendeleyin, pastırmayı ince ince kıyın ve iki malzemeyi harmanlayın.

Yumuşayan milföylerin ortasına 2 yemek kaşığı harç koyup bohça şeklinde kapatın.

Kapanan yer alta gelecek şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Ayırdığınız milföy hamurlarını şeritler halinde keserek böreklerin üzerine dekore edin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.

180 derece ısıtılmış fırında kızartın.

Yoğurt

Keşkül

Malzemeler:

1 çay bardağı badem

1,5 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı pirinç unu

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı toz fıstık

Süslemek için:

Toz Antep fıstığı

Hindistan Cevizi

Servis için:

1 kup başına 1 top antep fıstıklı dondurma

Yapılışı:

Bademleri küçük bir kabın içinde 10 dakika kadar haşlayın, kabuklarını peçete yardımıyla çıkartın ve havanda ezin.

Bir su bardağı sütü tencereye alın, içine pirinç ununu ve kaşığı nişastayı ekleyip çırparak eritin.

Sütün kalanını tencereye aktarıp, bademleri ve şekeri ekleyin. Karıştırarak orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Koyulaşan keşküle toz fıstığı ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Keşkülü kaselere bölüştürün, oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 1 saat kadar dinlendirin.

Antep fıstığı, hindistan cevizi ve 1 top dondurma ile servis yapın.