17 günlük tam kapanma sona erdi 

Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul’da trafik de artmaya başlarken olta balıkçıları soluğu Galata Köprüsü’nde aldı.

Tezgahını açan bir simitçi,”17 gün aradan sonra tezgahımızı açtık. Ümit ediyorum ki bu son kapanma olur. Zor zamanların bittiği bir yaz mevsimi olur” dedi. Galata Köprüsü’ne gelen bir olta balıkçısı da “17 gün kurallara uyduk, burada da kurallara uyalım, Herkes tatlı tatlı balığını tutsun, mutlu mesut evine gitsin” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, dün sürecin ayrıntılarını içeren bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelgeye göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama, hafta sonu ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanacak. (DHA)

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