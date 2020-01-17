17 Ocak altın fiyatları: Gram altın bugün kaç lira oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son rakamları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. İşte İstanbul Kapalıçarşı’dan alınan 17 Ocak güncel altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 17 Ocak 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 293,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,50 liradan, bin 933 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 954 liradan, 267,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271,50 liradan, bin 889 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 909 liradan, 945 liradan alınan Yarım Ziynet 955 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 477 liradan satılıyor.

EMTİA PİYASALARI: PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY HAREKET EDİYOR

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı konumundaki Çin’de ekonomik büyümenin 30 yılın en düşük düzeylerinde çıkmasına karşın, ABD-Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, yatay ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret anlaşmasında ilk aşamayı geride bırakmalarıyla risklerin geride kalmasına bağlı olarak altın fiyatları da, dar aralıkta hareket ediyor. Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 64.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 artışla 58.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.67 artışla 18.06 dolardan,

– altın, yüzde 0.36 artışla 1,556.10 dolardan,

– bakır, yüzde 0.58 artışla 2.86 dolardan,

– platin, yüzde 2.31 artışla 1,024.30 dolardan ve

– paladyum yüzde 2.36 artışla 2,229.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 294 liraya, çeyrek altın 281 liraya, Cumhuriyet altını da 1,990 liraya yükseldi. Çin’in ekonomik büyümesi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6.0 ile yaklaşık 30 yılın en düşük düzeyinde, aynı dönemde yıllık bazda büyüme de yüzde 6.1 olarak gerçekleşti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde sanayi üretimi yıllık yüzde 6.9 artarken, aylık bazda da yüzde 6.2 yükseldı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD ve Çin ticaret anlaşmasıyla destek bulan Asya piyasaları, Çin´den gelen verilerle haftanın son işlem gününü artıda tamamladı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uzun bir süredir beklenen ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından, Morgan Stanley´den gelen güçlü rakamlarla Wall Street de Perşembe gününü artıda tamamladı. ABD´li yatırım bankası, şirketin net kârı 2019´un dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27 artışla 10.9 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Aynı dönemde, Morgan Stanley´nin net gelirleri de yüzde 46.2 artarak 2.2 milyar dolara ulaşırken, seyreltilmiş hisse başına kârı da 0.8 dolardan 1.3 dolara yükseldi.

ABD piyasalarında gün içinde gözlenen iyimserliğin kapanışta da devam etmesiyle;

– Dow Jones yüzde 0.92,

– S&P 500 yüzde 0.84,

– Nasdaq yüzde 1.06 artıda kapandı.

ASYA

Çin´den gelen güçlü verilerle, Asya piyasalarında da gün sonunda kazançlar izlendi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu´na göre Çin ekonomisi 2019´da beklentilere paralel olarak yüzde 6.1 büyüdü. Buna ek olarak, Çin sanayi üretimi de Aralık´ta yüzde 6.9 artarken, aynı dönemde perakende satışlar da 41,169.9 milyar yuana ulaştı. Online perakende satışlar da 2019´da yıllık bazda yüzde 16.5 yükselerek 10,632.4 milyar yuan olarak hesaplandı.

Söz konusu güçlü Çin verileriyle Asya piyasalarında gün sonunda;

– Nikkei 225 yüzde 0.49,

– Kospi yüzde 0.25,

– Shanghai Composite yüzde 0.25,

– Shezhen Composite yüzde 0.30,

– S&P/ASX yüzde 0.46 yükselirken,

-Hang Seng yüzde 0.08 düştü.

AVRUPA

Pekin ve Washington arasındaki ticaret anlaşmasının küresel belirsizliği hafifletmesinin ardından Avrupa piyasaları artıda başlarken, küresel ticarete ilişkin gelişmeler kapsamında Avrupa Birliği Ticaret Yetkilisi Phil Hogan ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Perşembe günü Washington´da iki ülkenin ticari ilişkilerini konuştu. Veri gündeminde de yatırımcılar Birlşik Krallık´tan gelecek olan perakende satışlar ve Euro Bölgesi enflasyon verilerini izleyecek. Avrupa piyasalarında açılışta; DAX yüzde 0.60, FTSE yüzde 0.34, CAC yüzde 0.55 yükseldi. Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.06 artışla 110.210 yene ulaştı. Dolar karşısında euro değişmeyerek 1.11352 dolardan işlem görürken, sterlin de yüzde 0.07 değerlenerek 1.30840 dolara yükseldi.

İHA-DHA