17 Şubat altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma haftanın ilk gününde de devam etti. Piyasalardaki son duruma bakıldığında altın fiyatlarında yükseliş olduğu gözlemlendi. Yatırım amacıyla en fazla satın alınan altın türlerinden olan gram ve çeyrek altın fiyatını yazımızdan görebilir, güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. İşte 17 Şubat altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 307,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,40 liradan, 2 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 46 liradan, 280 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284 liradan, bin 978 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 998 liradan, 990 liradan alınan Yarım Ziynet bin liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Covid-19 endişelerine karşın küresel piyasalar genel olarak yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Örgütü´nün son yaptığı açıklamaya göre Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 1,770´e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı da 70,548´e çıktı.

ASYA

Asya piyasaları Japonya hariç yükseldi. Japonya´nın gayri safi yurt içi hasılasının 2019´un son çeyreğinde yüzde 1.6, yıllık olarak ise 6.3 gerilediğinin açıklanmasının ardından Nikkie 225 yüzde 0.69 düştü.

Asya piyasalarında kapanışta;

– Hang Seng yüzde 0.69,

– KOSPİ yüzde 0.06,

– Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 2.49

– S&P/ASX 200 yüzde 0.07 yükseldi.

Dolar yen karşısında yüzde 0.10 artarak 109,84 düzeyinde.

AVRUPA

Avrupa piyasaları Covid-19 endişelerine karşın yükselişle açıldı. Yatırımcılar aynı zamanda Avrupa İstatistik Ofisi´nin açıklayacağı inşaat endüstrisi verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında;

– DAX yüzde 0.18,

– CAC 40 yüzde 0.17,

– FTSE 100 yüzde 1.27 artışla güne başladı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.10 artışla 1.0840´a yükselirken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek 1.3039 düzeyinde.

ABD

ABD piyasaları bugün Başkanlık Günü nedeniyle kapalı olacak.

İHA-DHA