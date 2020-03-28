17 yaşında ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Kaza, 26 Mart Günü akşam saatlerinde Beşiktaş’a bağlı Levent mahallesinde yaşandı.

17 yaşındaki B.Ç.’nin kullandığı otomobil, hızını alamayarak otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 3 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralananlar hastaneye götürüldü. Yaralanan iki kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, 41 yaşındaki Ferhat Saday hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri araç sürücüsü B.Ç.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan sorgulamada B.Ç. isimli sürücünün 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı halde babasına ait araçla trafiğe çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

ACI HABERİ ALAN AİLE YASA BOĞULDU

Evli olduğu öğrenilen Ferhat Saday’ın acı haberini alan ailesi yasa boğuldu. Bayrampaşa’da bulunan Bilal Habeşi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ferhat Saday’ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.