17 yaşındaki Diray, ranza demirine asılı bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmaya gelen 17 yaşındaki garson sabah saatlerinde işe gitmeyince arkadaşları kaldığı lojmana gitti. Genç garson ranza demirine asılı olarak bulundu.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir restorana üç ay önce çalışmaya geldiği belirtilen 17 yaşındaki Diray Demir sabah saatlerinde işe gitmedi. Arkadaşları telefon ile kendisine ulaşamayınca kaldığı restorana gitti.

Kilitli kapı polis ve çilingir aracılığı ile açılıp içeri girildiğinde Demir’in ranzaya asılı olarak bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yatığı inceleme Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demir’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili olarak restoran çalışanlarının ve lojman yetkilisinin ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir Üniversitedeki şüpheli ölümlerin araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi