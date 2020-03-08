170 yıllık mezarlığı kazmışlar! İnsan kemikleri çıktı…

Geçen yaz İzmir‘in Karaburun ilçesinde bağlı Eğlenhoca Mahallesi‘ne yeni meydan yapılması çalışmalar başlatıldı. Kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte meydan olarak düzenlenecek yerin mezarlık olduğu ortaya çıktı.

Kazı sonrası insan kemikleri ve üzerinde Osmanlıca yazılı mezar taşları bulundu. Mezarlığın yaklaşık 170 yıllık olduğu tahmin edilirken, vatandaşların şikayeti üzerine İzmir Valiliği devreye girdi ve proje durduruldu.

Eğlenhoca Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Akıncı, çıkan kemiklerin bir kısmının hafriyatla birlikte gittiğini iddia ederek, “Keşke bu hassasiyeti en başında yakalamış olsalardı. Mühür bizde diyerek durumu bu noktaya getirdiler. O kabirlere çok azap verdik. Artık onlara dualarımızı göndereceğiz” dedi. (DHA)