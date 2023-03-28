18 adet yeni JES ihalesi açıldı, çevrecilerden tepki geldi

Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde çiftçilerin Jeotermal Enerji Santrallerine (JES) karşı yıllardır yürüttüğü mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Manisa’nın çeşitli ilçelerindeki verimli tarım arazilerinin üzerine yapılması düşünülen 18 adet yeni JES için gerçekleştirilen ihale öncesi 11 çevre derneğinden oluşan Çevre Platformu eylem yaparak tepkilerini dile getirdi.

VALİLİKTEN 18 ADET JES İÇİN ARAMA VE İŞLETME RUHTASI İHALESİ

Yıllardır çiftçilerin tepki gösterdiği JES konusunda Manisa Valiliği yeni bir adım daha attı. Manisa Valiliği’nin bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il genelinde 18 adet yeni JES için jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihalesine çıktı. İhale çerçevesinde il genelinde 10 ilçedeki 44 bin hektarlık tarım alanlarının üzerine 18 adet yeni JES yapılması planlanıyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı sahaları şöyle sıralandı:

Manisa Şehzadeler ilçesi Sancaklı Çeşmebaşı, Manisa Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa, Salihli pafta no: K20d3, L20a2, Kula Emre Mahallesi, Sarıgöl Afşar Mahallesi, Saruhanlı Lütfiye Mahallesi, Saruhanlı pafta no: K19a3, K19d2, Salihli Pazarköy Mahallesi, Kula Esenyazı Mahallesi, Demirci Karaca İbrahim Mahallesi, Akhisar pafta no: K19b3, K19a3, K19b4, Gölmarmara Beyler – Hiroğlu Mahallesi, Ahmetli Cambazlı Mahallesi, Sarıgöl Baharlar Mahallesi, Gölmarmara Hacıverirler Mahallesi, Gölmarmara Hacıbaştanlar Mahallesi, Turgutlu Irlamaz Mahallesi, Akhisar pafta no: K19c1, K19b4, K19d2

İÇERDE İHALE DIŞARDA EYLEM

İl genelinde yapılması planlanan 18 JES için Manisa Defterdarlığı’nda jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihalesi yapılırken, binanın giriş kapısının önünde JES’lere karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla Manisa Çevre Platformu üyeleri eylem yaptı. 11 çevre derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği eyleme CHP; İYİ Parti ve Gelecek Partili milletvekili aday adayları da katılarak destek verdi.

Eylemde dernek üyeleri ellerindeki ‘Geleceğimiz için JES’lere Hayır’, ‘Bu Nasıl Yeşil Enerji Beyni, Kuruttunuz Zeytinleri’, ‘JES Rant İçin Eko Kıyımdır’, ‘JES Yapma Boşuna Yıkacağız Başına’ yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdi.

“JES YAPILACAK YERLER VERİMLİ TARIM ARAZİSİ”

Manisa Defterdarlığı’nın önünde gerçekleştirilen eylemde Çevre Platformu adına açıklamayı platform avukatı Yıldıray Şıvgan yaptı. Çevreci Avukat Şıvgan yaptığı açıklamada, 18 adet JES’in yapılmasının planladığı alanların verimli tarım araziler olduğunu iddia etti.

Açıklamasına 2018 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve Manisa valiliklerine gönderdiği yazıyı hatırlatarak başlayan avukat Şıvgan şöyle konuştu:

“Defterdarlık binasında il genelindeki ilçelerimize yapılması planlanan yeni JES’ler için 18 adet Jeotermal Kaynak Arama ve Ruhsat İhalesi yapılıyor. Şehzadeler’de iki, Salihli’de iki, Sarıgöl’de bir, Kula’da iki, Saruhanlı’da iki, Demirci’de bir, Akhisar’da iki, Ahmetli’de bir, Gölmarmara’da üç ve Turgutlu’da bir adet olmak üzere 18 adet ihale yapılacak. İhaleye çıkarılan yerleri dikkatle incelediğimizde bu yerlerin verimli tarım arazisi, birinci sınıf tarım arazisi olduğunu gördük.

2018 yılında o zamanki adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Manisa ve İzmir valiliklerine gönderdiği yazıda ‘Malumunuz olduğu üzere Manisa ili içme suyunun tamamını, İzmir ili ise yüzde 40 oranında içme suyunu Gediz Havzası yeraltı suyu kütlelerinden temin etmekte, özellikle içme suyu temin edilen yer altı suyu kütlelerinde arsenik seviyesinin yüksek olması insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu bağlamda yazımız ekinde yer alan yer altı suyu kütlelerindeki arsenik değerinin eşik değerinin altına düşürülmesi maksadı ile havzadaki yer altı suyu kütlelerinde jeotermal ve madencilik faaliyetlerine yeni izin ve ruhsatların verilmemesi gerekmektedir.’ ifadesine yer verilmiştir. Peki o zamandan bu zamana ne değişti de yeni JES’ler için arama ve işletme ruhsatları verilmeye başlandı?”

“JES’E DEĞİL, TEMİZ SU VE TOPRAĞA İHTİYACIMIZ VAR”

Çevreci avukat Yıldıray Şıvgan açıklamasının son kısmında, ihalelerden vazgeçilmesi konusunda Manisa Valiliği’ne çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “2020-2021 yıllarındaki pandemi dönemi içinde enerjinin yenilemeyecek bir şey olmadığını öğrenmedik mi? Neden hala bu tür ihaleler ‘enerji ihtiyacımızı karşılayacağız’ bahanesiyle gerçekleşmekte?

Sadece kayıp kaçak enerjinin önüne geçilmesiyle JES’lerden elde edilecek enerjiye ihtiyacımız kalmayacak. Zaten şu an üretilen elektrik enerjisinin yarısını kullanamıyoruz bile. Bu ihalelerle şirketlere sermaye aktarımından vazgeçilmelidir. Masrafsız, alıcı garantili bu tür tesisler ekonomimize yük olmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Jeotermale değil, sağlığımız için temiz hava, temiz su, temiz toprağa ihtiyacımız var. İhalelerin iptali konusunda platform olarak gereken neyse yapacağız. Verimli topraklarımıza JES’ler yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Açıklamanın ardından Manisa Çevre Platformu üyeleri, ‘JES’le Hayır’ sloganları atarak eylemi sonlandırdı.