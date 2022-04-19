18. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

18. Gün Ramazan İftar Menüsü

Hassa Çorbası

Patlıcan Dilme

Fırında Beşamel Soslu Makarna

Tulumba Tatlısı

Hassa Çorbası

Malzemeler

1 kavanoz Tukaş Taze Bamya

200 g Tukaş Nohut Haşlama

4 havuç

3 kabak

4 orta boy patates

3 orta boy kereviz

100 g ıspanak

2 lt et suyu

300 g Tukaş Mısır

2 orta boy soğan

100 g tereyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı

Havuç, kabak, patates, ıspanak ve kerevizleri temizleyip, küçük parçalar şeklinde doğrayın.

Soğanları ince ince kıyın.

Tereyağını tencerede kısık ateşte eritin.

Soğanı da ekleyip, soğanlar pembeleşinceye dek kavurun.

Dilimlediğiniz sebzeleri de ekleyip, soteleyin.

Et suyunu ilave edip, sebzeler yumuşayıncaya dek pişirin.

Tane mısır, nohut ve taze fasulyeleri ekleyip, bir taşım daha pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırıp, servis yapın.

Patlıcan Dilme

Malzemeler:

2 adet ortaboy patlıcan (bostan patlıcanı olabilir)

3 adet ortaboy domates

2 diş sarmısak (ince kıyılmış)

2 adet ortaboy soğan

zeytinyağı

kaşar peyniri(her dilim için ince bir dilim)

kekik,nane,kırmzı biber

tuz

Yapılışı:

Patlıcanların saplarını biraz kısaltın ve güzelce yıkayıp kurulayın. 1’er cm aralıklarla boyuna dilimleyin ve hafifçe yağlanmış fırın tepsisine alın. Domates, soğan ve kaşar peynirini ince ince dilimleyin. Boyuna dilimlediğiniz patlıcanın aralarına hazırladığınız malzemeleri paylaştırın.

Sarımsakları ince ince kıyın,zeytinyağı, tuz,keki ve istediğiniz baharatları bir kapta karıştırın. Bu işlem bitince sosu yemeğinizin üzerinde gezdirin. Patlıcanların üzerini aluminyum folyo ile kapatarak 180 derece fırında yaklaşık 30 dk. (patlıcanlat yumuşayana kadar) pişirin.

Fırında Beşamel Soslu Makarna

Malzemeler:

1 paket fırın makarna

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Su + 1 tutam tuz haşlamak için

İçi için:

yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz peynir rendesi

Tuz (beyaz peynir tuzluysa koymayın)

Üzeri için:

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

4 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı

4 yemek kaşığı un

3 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

1 küçük tutam muskat (isteğe göre)

Yapılışı:

Derin bir tencereye bol su, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve tuzu ekleyin. Makarnaları çok yumuşamayacak şekilde haşlayın (ben neredeyse 6-8 dakika haşlıyorum).

Haşladığınız makarnaları süzerek soğuk sudan geçirin ve süzülmesi için süzgeçte bekletin.

Beşamel sos için tereyağını ve unu tencerede koyun ve un rengini değiştirene kadar orta ateşte kavurun (olunca mis gibi kokacaktır). Üzerine sütü azar azar eklerken bir yandan da çırparak karıştırın (varsa blendır yada mikserde harika olur.)

Sos koyu bir kıvam alınca içine beyaz peyniri ilave edin ve ocaktan alın. Geniş bir kapta makarna, beşamel sos ve yarım su bardağı kaşar peynirini karıştırın.

Karıştırdığınız makarnayı hemen fırın kullanacağınız kaba alın.(Ben porselen fırın kabı tercih ediyorum ama borcamda güzel oluyor.)

Üzerine kaşar peyniri rendesini serperek önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırınladığınız makarnayı 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Tulumba Tatlısı

Malzemeler:

3 su bardağı su

100 gr. tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta ya da pirinç unu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Şerbeti için:

4 su bardağı su

4,5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı:

Şerbeti için:

şeker ve suyu tencereye koyun,

şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın,

şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın.

Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ve şekeri ekleyerek tencereye yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun (Hafif ateşte 8-10 dakika).

Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. ılınınca yumurtalar birer birer kırın. İrmik ve pirinç ununu (yada nişastayı) ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla yada mikserle yoğurun.

Hamurunuz kendini toplayınca,tırtıllı başlık takılmış krema pompasına doldurun ve şeritler halinde sıkarak istediğiniz büyüklükte parçalara bölün.

Kestiğiniz tatlıları soğuk yağa atın ve ocağı en kısıkta açın, tatlıları yağda arada sallayarak kızartın

Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın.. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Not: Her kızartmadan sonra yağı bir süre soğutun, yoksa tulumba tatlınızın içi iyi kızarmaz.