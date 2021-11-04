18 gün sonra bulunmuştu: 4 yaşındaki Smith’i kaçıran sapıkla ilgili korkunç detay

Ailesiyle birlikte Avustralya’nın uzak bir bölgesinde kamp yaparken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith, 18 gün sonra polis ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde bulunmuştu. Smith’in kaçırılmasıyla ilgili 36 yaşında Terence Darrell Kelly isimli bir adam tutuklandı. İngiliz Daily Mail gazetesi Kelly ile ilgili korkutucu bilgilere ulaştı.

Batı Avustralya eyaletinde 16 Ekim’de ailesiyle gittiği kamp yerinde kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Cleo Smith’in Carnarvon kasabasındaki bir evde önceki gün bulundu. Smith, sağlıklı olarak kurtarılırken, 36 yaşında Terence Darrell Kelly isimli bir adam tutuklandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kelly isimli sapık hakkında detaylara ulaştı. Gazete, Kelly’nin Bratz oyuncak bebeklere takıntılı olduğunu ortaya çıkarırken, evinde oyuncaklarla dolu bir oda olduğunu da belirledi.

Sapık adam bugün mahkemeye çıkarıldı. 4 yaşındaki Smith’i kaçıran adamın savunma yapmadığı aynı zamanda kefalet için de başvuru yapmadığı bildirildi.

Kelly’nin, Bratz moda bebeklerine olan takıntısından dolayı sosyal medyada ‘Bratz DeLuca’ takma adını kullandığı ortaya çıkarken, polisin evinde yaptığı incelemeler sonucu oyuncak dolu bir odaya rastladığı bildirildi.

Kelly Facebook hesabından paylaştığı bir gönderide ‘Bebeklerimi seviyorum’ diye yazarken, başka bir gönderinin altına da ‘Bebeklerimi gezmeye götürmeyi, saçlarını yapmayı ve toplum içinde selfie çekmeyi seviyorum’ yazdığı belirlendi.

İlginizi Çekebilir Mucize kurtuluş: 4 yaşında 18 gün sonra bulundu İlginizi Çekebilir Depremde çöken binada 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtuldu! Balkondan düşerek öldü