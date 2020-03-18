18 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor! MPİ Şans Topu sonuç ekranı

Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan Şans Topu çelilişi saat 21.15’te başlayacak. Şans Topu’nun son çekilişnde 1 kişi 933 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise Şans Topu’nda büyük ikramiye tutarının bir milyon lira seviyesine ulaşması bekleniyor. İşte 18 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 978. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Sonuçlar ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.