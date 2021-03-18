VAN (AA) – Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzelendi.

Van'da Zeve Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in çelenk sunumunun ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülaziz Kardaş, Zeve Şehitliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bilmez, şehit ve gazilerin bıraktığı cennet vatana sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

1915'te Van'da binlerce savunmasız insanın şehit edildiğini ifade eden Bilmez, Zeve Şehitliği'nin vatan savunmasının önemli simgelerinden biri olduğunu kaydetti.

Şehitler için yapılan duanın ardından Bilmez ve beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve kurum amirleriyle şehitler anıtına karanfil bıraktı.

– Muş

Muş'ta Merkez Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Muş Vali Yardımcısı Mehmet Fakih Demirel ve Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt'un çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Piyade Üsteğmen Emrah Kızılkaya'nın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı törende, Demirel, Bozkurt ve diğer katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri erkan ile Anadolu Avrasya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Aktaş ve dernek üyeleri katıldı.

– Bitlis

Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani şehitler için dua etti.

3 el saygı atışının yapıldığı törende, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Vekili Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İlhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, şehit aileleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

– Hakkari

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen törende, çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen protokol üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesince hazırlanan sinevizyon gösterimi ve tiyatro oyununu izledi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.