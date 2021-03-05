18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Niğde'ye ulaştı

NİĞDE (AA) – 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Nevşehir'den Niğde'ye getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Nevşehir'den Furkan Özyalım tarafından getirilen Türk bayrağı, pazartesi günü Aksaray'a ulaştırılmak üzere Niğde temsilcisi Orhan Özkan'a teslim edildi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar, ailelerine de sabır diledi.

Özellikle gençlerin tarihle bağlantılarının çok güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Kılınç şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, toprak nedir, vatan nedir, bayrak nedir, ezan nedir, bunu bilmesi lazım. Bu da ancak bu uğurda verilen canların, dökülen kanların ne uğruna verildiğinin bilinmesiyle mümkün. Tarihle bağlarını sıkı tutan gençlerle ülkemiz inşallah teröre karşı sürekli dimdik duracaktır, geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Bu bilinçten hareketle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yaklaşan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' projesi başlattı. Bu bilinci oluşturma adına gençlerimiz bayrağımızı il il dolaştırıp teslim ediyor. Nevşehir'den gelen şanlı bayrağımızı teslim alacağız. İnşallah bu bilinçli gençlerle geleceğe daha güvenle bakacağız."

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akpınar ve protokol üyeleri katıldı.