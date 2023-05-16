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16 Mayıs 2023
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18 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Milli bayramlar arasında yer alan 19 Mayıs yine her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. Resmi takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs’ın bir gün öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar 18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi araştırıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ? 18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil
1 Ocak Pazar Yılbaşı
21 Nisan – 23 Nisan Cuma – Pazar Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran – 1 Temmuz Çarşamba – Cumartesi Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar Cumhuriyet Bayramı

 

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