18 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs öğleden sonra tatil mi?

Milli bayramlar arasında yer alan 19 Mayıs yine her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. Resmi takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs’ın bir gün öncesi merak konusu oldu. Vatandaşlar 18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi araştırıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ? 18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ