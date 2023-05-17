18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?

Atatürk’ün ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan ettiği ulusal bayram olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil takviminde de yer alan 19 Mayıs günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ulusal bayramın bir gün öncesi 18 Mayıs ise merak konusu oldu.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ