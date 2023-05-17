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17 Mayıs 2023
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18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?

Alaturka Online
Alaturka Online
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Atatürk’ün ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan ettiği ulusal bayram olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil takviminde de yer alan 19 Mayıs günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ulusal bayramın bir gün öncesi 18 Mayıs ise merak konusu oldu.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 18 Mayıs tarihine dair bilgi yer almıyor. 18 Mayıs yarım gün de, tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil
1 Ocak Cumartesi Yılbaşı
23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı
19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı
15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Salı Zafer Bayramı
29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı

 

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