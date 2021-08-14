18 milyon 313 bin 639 kişi hiç aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 milyon 313 bin 689 kişinin henüz ilk doz aşını dahi yaptırdmadığını açıkladı. İki doz aşı yaptıranların sayısı 32 milyon 578 bin 662 oldu.

Bir taraftan vaka sayıları yeniden hızla artarken, başta Prof. Dr. Mehmet Ceyhan olmak üzere birçok uzman her fırsatta, “Ne kadar erken topumun yüzde 70-75’ini aşılayabilirsek salgından o kadar çabuk kurtulacağız” yönünde açıklamalar yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son mesajı bu noktaya henüz pek de yakın olmadığımızı ortaya koyuyor. Koca mesajında son rakamları şöyle açıkladı:

“Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689a indi.”

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son duru ise şöyle:

Toplam Yapılan Aşı Sayısı 82 milyon 925 bin 187

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 43 milyon805 bin 942

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 32 milyon 578 bin 662

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