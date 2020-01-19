18 Ocak Sayısal Loto sonuçları: 6 milyon 842 bin bir kişinin!

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi 18 Ocak 2020’de de noter huzurunda ve canlı yayında belli oldu. 4 kez devreden sayısal Sayısal Loto’da kazandıran numaralar 21.15’te çekiliş sonuçları ile birlikte duyuruldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre 8 milyon 842 bin liralık ikramiye İstanbul Kadıköy’den yatıran bir vatandaşın oldu.

18 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

14 – 37 – 41 – 42 – 43 – 48